جدة.. أكثر من 23 ألف جولة رقابية تغلق 610 منشآت مخالفة خلال مايو

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي، أن الأمانة تُواصل تكثيف جهودها الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار؛ مشيرًا إلى أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 16.558 منشأة صحية، وفحص 6.499 عينة غذائية في مختبر الأمانة؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.