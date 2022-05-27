جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية داخل نطاق ذهبان

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلدية ذهبان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأملاك العامة والقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكل أشكالها.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد وإزالة عدد من نشأة العشوائيات غرب حي الرياض على أراضٍ حكومية على مساحة إجمالية قدرت بـ20 ألف متر مربع، وتعديات بمخطط "منح جوهرة العروس" على مساحة قدرت بـ16 ألف متر مربع، حيث جرى إزالة عدد من "الأحواش"، بالإضافة إلى إزالة تعدي مواطن على أرض حكومية قدرت مساحتها بـ2000 متر مربع.
وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.