جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية داخل نطاق ذهبان

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد وإزالة عدد من نشأة العشوائيات غرب حي الرياض على أراضٍ حكومية على مساحة إجمالية قدرت بـ20 ألف متر مربع، وتعديات بمخطط "منح جوهرة العروس" على مساحة قدرت بـ16 ألف متر مربع، حيث جرى إزالة عدد من "الأحواش"، بالإضافة إلى إزالة تعدي مواطن على أرض حكومية قدرت مساحتها بـ2000 متر مربع.