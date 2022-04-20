جدة.. إنهاء معاناة 5 حالات من آلام في الصدر وقصور في النفَس

وبعدها قرر فريق جراحات الصدر التدخل لإجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين، وتمكن الفريق -بحمد الله- من إنهاء معاناة الحالات عبر شق فتحة واحدة في الصدر بالمنظار الجراحي، وتم فيها الانصباب الجنبي للغشاء البلوري؛ ليتم علاج الاسترواح الصدري الثانوي، وتقشير غشاء الرئة، وربط القناة اللمفاوية، وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات تُذكر ولله الحمد.. وسُمِحَ لهم بالخروج من المجمع الطبي بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، إذ تعتبر هذه العملية أقل ألمًا وأسرع للعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.