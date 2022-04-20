جدة.. إنهاء معاناة 5 حالات من آلام في الصدر وقصور في النفَس

بفضل الله تعالى، أسهَمَ فريق طبي متخصص في جراحات الصدر بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنهاء معاناة 5 حالات مرضية، من خلال عملية شق فتحة واحدة في الصدر بالمنظار الجراحي (Uniportal thoracoscopic surgery).
حيث كانوا يشكون من آلام في الصدر وقصور في النفَس (الاسترواح الصدري الثانوي).
وقد أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة؛ منها السريرية والإشعاعية السينية والمقطعية، وأخذ عينات من أنسجة الرئة والغشاء البلوري، والتي بيّنت نتائجها وجودَ تجمع هواء مستمر داخل الغشاء البلوري، وصِغَر حيز الرئة؛ مما أثر على وظيفتها وتجمع تقيحات متعددةِ التهاب الجنبة الصدرية، أو ما يُعرف طبيًّا بـ"دبيلة الصدر".
وبعدها قرر فريق جراحات الصدر التدخل لإجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين، وتمكن الفريق -بحمد الله- من إنهاء معاناة الحالات عبر شق فتحة واحدة في الصدر بالمنظار الجراحي، وتم فيها الانصباب الجنبي للغشاء البلوري؛ ليتم علاج الاسترواح الصدري الثانوي، وتقشير غشاء الرئة، وربط القناة اللمفاوية، وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات تُذكر ولله الحمد.. وسُمِحَ لهم بالخروج من المجمع الطبي بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، إذ تعتبر هذه العملية أقل ألمًا وأسرع للعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.
يُذكر أن مستشفيات "صحة جدة" أجرت (١.٦٨١) عملية بالمناظير الجراحية خلال الثلاثة أشهر الماضية (يناير، فبراير، مارس) ٢٠٢٢؛ وذلك في مختلف التخصصات الطبية.