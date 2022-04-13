جدة.. البحث عن "مفقود البوادي" يتواصل منذ 22 يومًا

تكثف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود الستيني "عبدالكافي أحمد الصاوي" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد في العشرين من شعبان الماضي في حي البوادي بجدة، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.
وقال أحد أقاربه إن "عبدالكافي" (60 عامًا) فُقد في العشرين من الشهر الماضي في حي البوادي بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه ثوبًا أبيض اللون.
وأضاف أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ قسم شرطة النزهة، مناشدًا عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود إلى مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0596664441.