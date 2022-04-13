جدة.. البحث عن "مفقود البوادي" يتواصل منذ 22 يومًا

وقال أحد أقاربه إن "عبدالكافي" (60 عامًا) فُقد في العشرين من الشهر الماضي في حي البوادي بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه ثوبًا أبيض اللون.