جدة بخير.. تنبض بالحياة في وجه الاعتداء الحوثي الإرهابي

وطمأن سكان جدة عبر "تويتر" إخوانهم في بقية المدن والمناطق بعدم تأثر مناشط ومناحي الحياة في المدينة الجميلة النابضة دائمًا بالحياة بالاعتداء الغاشم على المنشأة النفطية، راصدين استمرار الحياة الطبيعية في عطلة نهاية الأسبوع، وتوافُد الجموع على الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وذلك عبر عدد من مقاطع الفيديو والتغريدات.