"جدة بيير".. أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر الأحمر تستقبل زوارها بالفرح في "موسم جدة"

وتستوعب "جدة بيير" لأكثر من 18 ألف زائر، وتتوزع فعالياتها على عدة مواقع أبرزها الحديقة الملونة، وهي منطقة مميزة بداخلها نفق مصنوع من الورد، بالإضافة إلى منطقة ألعاب كبيرة للصغار مع شخصياتهم المفضلة مثل ,LOL ,و Pig Peppa وغيرها، ومن ضمن المواقع منطقة أدرينالين التي تحتوي على مجموعة من الألعاب، إضافة إلى عين العروس، والرولركوستر، وغيرها من الألعاب المشوقة، كما تضم "جدة بيير" منطقة للاسترخاء، والعديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي المختلفة.