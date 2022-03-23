جدة ... توفير خدمة النقل الترددي مجاناً لزوار فعالية الفورمولا 1

وتأتي هذه الخدمة بالإشراف على مشغل الخدمة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) التي وفرت عدد 5 حافلات لتنظيم حركة النقل من وإلى مكان الفعالية بواقع 12 ساعة تشغيلية بتردد 15 دقيقة من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 3 صباحاً لثلاثة أيام متتالية وتم تخصيص عدد 9 نقاط توقف للحافلات على امتداد شارع الأمير سلطان وصولاً بنهاية شارع عبد الرحمن الداخل. وذلك سعياً لتسهيل حركة التنقل من وإلى الحدث الأكبر في مدينة جدة.