جدة ... توفير خدمة النقل الترددي مجاناً لزوار فعالية الفورمولا 1

أعلنت شركة مواصلات جدة عن مشاركتها في حدث الجائزة الكبرى Grand Prix من خلال توفير خدمة النقل الترددي مجاناً لزوار فعالية الفورمولا 1 بمدينة جدة، خلال فترة أيام الحدث العالمي من 25 إلى 27 مارس 2022م، وذلك بالتعاون مع أمانة محافظة جدة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وتأتي هذه الخدمة بالإشراف على مشغل الخدمة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) التي وفرت عدد 5 حافلات لتنظيم حركة النقل من وإلى مكان الفعالية بواقع 12 ساعة تشغيلية بتردد 15 دقيقة من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 3 صباحاً لثلاثة أيام متتالية وتم تخصيص عدد 9 نقاط توقف للحافلات على امتداد شارع الأمير سلطان وصولاً بنهاية شارع عبد الرحمن الداخل. وذلك سعياً لتسهيل حركة التنقل من وإلى الحدث الأكبر في مدينة جدة.