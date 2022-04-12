جدة.. "جراحة معقدة لطفل" تنهي معاناته مع تقوس العمود الفقري

من جهته، أوضح "مدني"، أن المريض جاء الى قسم العظام بمستشفى الملك فهد، وكان يعاني جنفاً أو تقوساً بالعمود الفقري منذ ما يقارب سنتين، وكانت الحالة للمريض في ازدياد في درجة الانحراف وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض والكشف عليه للتأكد من حالته المرضية المعقدة؛ حيث "قمنا بإجراء الأشعات اللازمة للمريض، وكذلك تمّ عمل الإجراءات اللازمة والتحاليل المخبرية لما قبل العملية الجراحية"؛ بعد ذلك قرر الفريق الطبي إجراء العملية التي تمت بنجاح، وخرج المريض وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، ويقوم المريض بعمل متابعة في عيادة العظام بمستشفى الملك فهد لمتابعة حالته.