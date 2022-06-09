"جدة جنغل" في موسم جدة تحتضن أجمل وأغلى الطيور على مستوى العالم

ويعد طائر كوكاتو النخيل أغلى أنواع "الببغاوات" في العالم، بل ومن أغلى الحيوانات في العالم، وتعد ندرته في صعوبة الحصول عليه إذ وفرت منطقة "جده جنغل" ثلاثة أنواع منه، ومكّنت الزائرين من التعرف عليه، والاطلاع على ما يحتويه من إبراز شكله الجميل واحمرار خده، وتكمن ندرته في فترة التزاوج التي تستمر إلى فترة عشرة أعوام، وهو ما خلق طابع التنوع الفريد والمذهل في "جدة جنغل"، ولاكتساب أهميتها وثقافتها من قبل الزوار والسائحين.