"جدة سوبردوم" تثري فعاليات موسم جدة بـ40 علامة تجارية و25 ركناً ترفيهياً للأطفال

ويشهد المهرجان العديد من العروض الحية والألعاب الحصرية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية وخيارات التسوق المتنوعة، كما خصص المهرجان عدداً من المفاجآت للأطفال منها لعبة جديدة ستطلق لأول مرة في العالم على مسرح المهرجان بمشاركة عدد من الشخصيات المحببة لدى الأطفال.