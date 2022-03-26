"جدة غير وتبقى بخير".. فعاليات فورمولا تتواصل والإقبال الجماهيري كبير

تنطلق بعد قليل، التجارب الحرة الثالثة ضمن سباق #فورمولا1_في_السعودية في جدة؛ حيث كانت الفعاليات قد انطلقت اليوم وفق جدولها المعتاد.
ووفق الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية؛ فقد انطلق على هامش الفعاليات السباق القصير للـ#فورمولا2 على #حلبة_كورنيش_جدة، كما انطلقت التجارب التأهيلية لسباق #تحدي_بورش_الشرق_الأوسط على #حلبة_كورنيش_جدة.
وأمس كانت شركة رياضة المحركات السعودية، قد أشارت إلى العملية العدائية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة؛ موضحة أن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 المقام حاليًا على حلبة كورنيش جدة، يسير وفق الجدول الزمني المُعَد له دون أي تغيير، وأن كل التدابير الأمنية لسلامة المشاركين والمتسابقين والزوار التي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفًا، تجري بالشكل الاعتيادي.
وعلى الجانب الآخر تتواصل الفعاليات المصاحبة في حلبة جدة التي تشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا منذ الساعات الأولى من هذا اليوم، من خلال قرية فورمولا، وما تتضمنه من فعاليات متنوعة.