"جدة غير وتبقى بخير".. فعاليات فورمولا تتواصل والإقبال الجماهيري كبير

وأمس كانت شركة رياضة المحركات السعودية، قد أشارت إلى العملية العدائية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة؛ موضحة أن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 المقام حاليًا على حلبة كورنيش جدة، يسير وفق الجدول الزمني المُعَد له دون أي تغيير، وأن كل التدابير الأمنية لسلامة المشاركين والمتسابقين والزوار التي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفًا، تجري بالشكل الاعتيادي.