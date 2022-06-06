جدة.. مفكرون وخبراء يناقشون "المنظور الإنساني للوساطة خلال الأزمات"

ولفت إلى أن المبرر القانوني لمشاركة المنظمات غير الحكومية في العمل لحل النزاعات هو ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي هذه المنظمات مسؤولية ثانوية للجهات الفاعلة غير الدول في حل الصراعات، مبيناً أن هذا الدور مهم في ظل وجود 60 بلداً حول العالم في حالة صراع أو خرجت من حالة صراع وغالبها من الدول الهشة التي لا تملك الموارد المالية اللازمة وتحتاج إلى مساعدة خارجية.