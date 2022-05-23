"جدري القرود" و"الشواذ" واللاعب "إدريسا".. انتهاك حقوق الإنسان واختلاط الوباء بالرياضة

إن فرض وإجبار الناس على تقبل واحترام الشواذ المثليين، وتوفير النوادي والجمعيات لهم وأجواء الراحة لممارسة انحرافاتهم؛ يشير إلى قوى غير طبيعية تقف خلف هذا التوجه الدولي، وتوضّح تقاريرُ إعلامية غربية أن أحد أقوى "اللوبيات" التي تحكم العالم الآن، وهو "لوبي الشواذ" المدعوم من بعض رجال الأعمال، والشركات الدولية، والجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية التي تؤمن بهذا الأمر لأهداف "غير معلنة!!"؛ حتى إنهم أجبروا منظمة الصحة العالمية -التي كانت تعتبر المثلية الجنسية مرضًا يستلزم العلاج- إلى قلب الحقائق، والقبول بالنوع الثالث من الجنس البشري؛ بل وتقديم العديد من الحجج والأدلة الزائفة التي تزعم أن الشواذ لا ذنب لهم في اختيار انتمائهم الجنسي.