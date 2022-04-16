جدل الدراسة في رمضان.. "عوض": أوقفوا السخرية من المعلم

ويحذر "عوض" قائلًا: "من يستهزئ ويسخر من مُعلم هو لا يريد إلا السوء بهم وبنا جميعًا.

المعلم ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ولا يختلف عن أهمية الأسرة، بل هو شريكٌ لها في المهمات.. يجب أن نُوقف جميعًا هذا الخطاب.. وزارة التعليم يقع على عاتقها مواجهة هؤلاء الذين يحطمون صورة المعلم من خلال وصفهم بالدلع والتطلّب وغيرها".