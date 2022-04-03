جدية وانضباط.. شاهد المدارس تستقبل طلابها صائمين بعد غياب 15 عاماً

العودة الحضورية

سياق الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة، تواترت بدءًا بالعودة الحضورية إبّان جائحة كورونا، بعد ارتفاع نسبة التحصين في المجتمع باللقاحات المتوافرة، ليتبع ذلك قرار العودة الحضورية وبشكلٍ كامل للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة التعليم (وقاية)، ثم مع رفع بعض القيود الاحترازية، كإلغاء التباعد بين الطلاب في الفصول الدراسية، وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي.. لتُضاف الدراسة الرمضانية بعد انقطاع ١٥ عاماً إلى سلسلة هذه الخطوات الجادة من وزارة التعليم التي ترفع في كل هذا لواء الجدية والانضباط بعيدًا عن لغة التقاعس والتراخي التي يروّج لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي.