جد الطفل "ضحية المرجيحة" بتبوك يروي تفاصيل عن اللحظات الأولى لاكتشاف الفاجعة

وأضاف: أول من شاهده وهو في هذه الحالة كانت والدته بعد أن أبلغتها ابنتها شقيقة "محمد"، حين صرخت بأن الحبل ملتفّ حول رقبته وأنه يموت، الأمر الذي دفعها فوراً لمحاولة إنقاذه لكن -مشيئة الله- قضت أن يُتوفى.