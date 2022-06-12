جد الطفل "ضحية المرجيحة" بتبوك يروي تفاصيل عن اللحظات الأولى لاكتشاف الفاجعة

كشف جد الطفل "محمد" الذي توفي بسبب التفاف حبل مرجيحة حول عنقه الخميس الماضي ، في منزلهم بمدينة تبوك، أنهم لا يزالون في إجراءات استلام الجثمان للصلاة عليه ودفنه.
وقال "جد الطفل" سالم العطوي لـ"سبق": محمد يدرس في الصف الثاني الابتدائي ويسكن معي في المنزل، وفي صباح يوم الخميس الماضي قام باللعب في مرجيحة قبل ذهابه للمدرسة وأثناء لعبه التفّ الحبل حول عنقه وفارق الحياة.
وأضاف: أول من شاهده وهو في هذه الحالة كانت والدته بعد أن أبلغتها ابنتها شقيقة "محمد"، حين صرخت بأن الحبل ملتفّ حول رقبته وأنه يموت، الأمر الذي دفعها فوراً لمحاولة إنقاذه لكن -مشيئة الله- قضت أن يُتوفى.