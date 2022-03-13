جراحة استبدال مفصل ركبة نوعية بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر تعيد الحركة لـ"سبعيني"

وكان المريض قد وصل إلى المستشفى على كرسي متحرك، وهو يشتكي من حزمة كبيرة من الأعراض كالآلام المتزايدة، والتورم، وتغير شكل مفصل الركبة، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، مع عدم الثبات عند محاولة تحمل الوزن.. ورجّح الفحص السريري المبدئي وجود احتكاك حاد في المفاصل، وهذا ما أكدته الفحوصات الدقيقة التي خضع لها لاحقًا، وبيّنت النتائج كذلك وجود تآكل وتفتت حادّ في عظمتي المفصل، وارتخاء شديد في أربطة الركبة الجانبية، ومَيَلانٍ حادٍّ في استقامة الطرف السفلي الأيسر، وخلل في حركة عظمة رأس الركبة.