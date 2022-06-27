جراحة ترميمية للأنف تُنهي معاناة عشرينية من التشوهات بمستشفى سليمان الحبيب

وأوضح د.المؤمن أن صعوبة الحالة تكمن في التشوه الشديد بالأنف، وعدم وجود الغضاريف السليمة، وكثرة التليفات، والاحتياج إلى أخذ غضاريف من الضلوع لترميم غضاريف الأنف والحاجز الأنفي، وإعادة الشكل الهرمي، مع مراعاة تحسين المجري الهوائي للأنف؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن نجاح العملية يعتمد على عوامل عديدة، منها اختيار الجراح والمكان المؤهل والمناسب؛ إذ إن من السهل تشكيل الأنف الذي لم يخضع لتدخلات سابقة، أو الذي لم يصب بأذى؛ ففرص نجاح الجراحة في تلك الحالة تكون كبيرة.