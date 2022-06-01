جراحة تكميم تنهي معاناة مريض مع السمنة المفرطة بوزن 200 كجم

أنهى مركز جراحات السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، معاناة مريض يعاني السمنة المفرطة من خلال إجراء جراحة تكميم للمعدة عن طريق المنظار الجراحي استمرت 40 دقيقة خرج على أثرها المريض في اليوم الثاني من المستشفى وهو في صحة جيدة بعد تقديم النصائح الطبية والتثقيفية لما بعد العملية، إضافة إلى النظام الغذائي ومواعيد المراجعات بالعيادة الخارجية.
وكان المريض يراجع مركز السمنة ويعاني السمنة، حيث بلغ وزنه 200 كجم مما حوّل حياته الشخصية إلى معاناة دائمة، حيث تعد حالة المريض مرتفعة الخطورة بالنسبة لاحتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والاختناق أثناء النوم.
وترأس فريق جراحة السمنة الدكتور خالد الشريف استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير، والدكتور محمد عبده، والدكتور أحمد بهجت، والدكتور ستيفن نوانكور، إضافة إلى فريق التخدير الدكتور خالد سليم، والدكتورة إيمان هلال، والفني عادل الكرسني، وفني العمليات فيصل الروقي، والتمريض ماريا.