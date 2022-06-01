جراحة تكميم تنهي معاناة مريض مع السمنة المفرطة بوزن 200 كجم

أنهى مركز جراحات السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، معاناة مريض يعاني السمنة المفرطة من خلال إجراء جراحة تكميم للمعدة عن طريق المنظار الجراحي استمرت 40 دقيقة خرج على أثرها المريض في اليوم الثاني من المستشفى وهو في صحة جيدة بعد تقديم النصائح الطبية والتثقيفية لما بعد العملية، إضافة إلى النظام الغذائي ومواعيد المراجعات بالعيادة الخارجية.