جراحة قلب نادرة تنقذ رضيعًا بمكة.... هذا ما كان يخشاه الأطباء

من جهته أوضح رئيس مركز أم القرى للقلب بالمستشفى الدكتور خالد عطاس أن العملية استغرقت حوالي ثلاث ساعات ونصف، حيث يعد العيب الخلقي للحالة نادرًا ويمثل حوالي ١ إلى ٢ في المائة من عيوب القلب الخلقية. مشيراً إلى أن جراحة القلب المفتوح للأطفال الرضع تحمل درجة عالية من الخطورة نظراً للوزن الصغير، كما أن هذا النوع من الجراحات يحتاج إلى تجهيزات وتقنيات عالية بغرف العمليات والعناية المركزة وخبرة وتمرس من للفريق الطبي المعالج.