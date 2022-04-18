جراحة قلب نادرة تنقذ رضيعًا بمكة.... هذا ما كان يخشاه الأطباء

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر شهرين يعاني من عيب خلقي نادر ويمثّل حوالي 1 إلى 2% من عيوب القلب الخلقية.
"سبق" تستعرض تفاصيل هذه العملية النادرة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة؛ يتحدث عدد من المختصين من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.
في البداية أوضح استشاري جراحة قلب أطفال الدكتور عادل راغب أنه تم استقبال الحالة في قسم الطوارئ كحالة إنقاذ حياة وتبين من التشخيص الأولي وجود شذوذ كامل في اتصال الأوردة الرئوية بالقلب، حيث كان المريض يعاني من زرقة وصعوبة في التنفس نتيجة قلة الأوكسجين بالدم وارتفاع ضغط الشريان الرئوي وعلى الفور تم مناظرة الحالة مع الأطباء الاستشاريين بقسم القلب وتقرر عمل جراحة قلب مفتوح عاجلة وطارئة لإصلاح شذوذ اتصال الأوردة الرئوية.
وأضاف: تم أثناء العملية توصيل الأوردة الرئوية بالأذين الأيسر من خلال فتحة كبيرة وعلى إثره تم نجاح العملية وإنقاذ الطفل، كما نقل الرضيع للعناية المركزة وهو في حالة مستقرة وتمت متابعة الحالة من قبل الفريق الطبي بشكل مستمر لما لهذه الحالات من احتياج لرعاية فائقة ومتابعة.
من جهته أوضح رئيس مركز أم القرى للقلب بالمستشفى الدكتور خالد عطاس أن العملية استغرقت حوالي ثلاث ساعات ونصف، حيث يعد العيب الخلقي للحالة نادرًا ويمثل حوالي ١ إلى ٢ في المائة من عيوب القلب الخلقية. مشيراً إلى أن جراحة القلب المفتوح للأطفال الرضع تحمل درجة عالية من الخطورة نظراً للوزن الصغير، كما أن هذا النوع من الجراحات يحتاج إلى تجهيزات وتقنيات عالية بغرف العمليات والعناية المركزة وخبرة وتمرس من للفريق الطبي المعالج.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور هلال المالكي أن المركز مجهز بأحدث التجهيزات المتطورة والتي أسهمت في إعادة الحياة لأكثر من مريض حيث يتميز المركز بوجود فريق طبي متخصص وذي مهارة عالية في هذا التخصص، بالإضافة إلى خبراتهم المؤهلة لإجراء العمليات الكبرى على مستوى المنطقة وهذا يرجع بالدعم اللامحدود من قيادتنا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة التي تساعد الطبيب في سرعة التشخيص والبدء في طرق العلاج.