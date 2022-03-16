جراحة ناجحة لترميم عظام الوجه لمريض بمستشفى خميس مشيط العام

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور محمد بدران واستشاري الجراحة العامة الدكتور عبدالله الفردوس وعدد من أخصائيي الوجه والفكين والتخدير، في إجراء عملية جراحية على مرحلتين لمريض تعرّض إلى إصابة في الوجه وقاع الفم.
ونجحت الجراحة الأولى التي تمّ من خلالها كشف للرقبة وعزل الشرايين السباتية والأنسجة الحيوية، مع تثبيت كسر الفك العلوي وإعادة بناء اللسان والفم، وفي العملية الثانية قام الفريق الجراحي بتثبيت لقمة مفصل الفك والجيب الأنفي.
وبفضل الله استطاع المريض الكلام وتناول الغذاء وغادر المستشفى بصحة جيدة.