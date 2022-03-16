جراحة ناجحة لترميم عظام الوجه لمريض بمستشفى خميس مشيط العام

ونجحت الجراحة الأولى التي تمّ من خلالها كشف للرقبة وعزل الشرايين السباتية والأنسجة الحيوية، مع تثبيت كسر الفك العلوي وإعادة بناء اللسان والفم، وفي العملية الثانية قام الفريق الجراحي بتثبيت لقمة مفصل الفك والجيب الأنفي.