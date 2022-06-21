جراحةٌ نادرة بالمركز الطبي الدولي بجدة لزرع جهاز تنبيه للعصب العاشر

أجرى فريق طبي، عملية نادرة لزرع جهاز تنبيه للعصب العاشر، لمريض يبلغ من العمر 37 سنة، مصاب في حادث في الرأس أثناء عمله، بعد ارتطامه بقطعة حديدية أدت إلى حدوث نزيف في الدماغ؛ وهو ما استدعى تدخلًا جراحيًّا لإزالة جزء من الفص الأمامي للمخ، وكان من مضاعفات ذلك أن المريض أصبح يعاني صرعًا مزمنًا.