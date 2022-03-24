جراحة نادرة تُنهي معاناة طفل مع تشوه الأوعية الدموية ونزيف بالدماغ بمستشفى سليمان الحبيب

وأضاف الدكتور ناجي أنه تم شرَح الخطة العلاجية لوالدي الطفل، ومن ثم أجريت له جراحة ناجحة استغرقت سبع ساعات، تم خلالها استئصال التشوهات وسحب النزيف، ومكث الطفل في العناية المركزة لعدة أيام، محاطًا بالرعاية والاهتمام اللازم، إلى أن بدأت حالته في التحسن التدريجي، واستعاد وعيه، وأصبح قادرًا على تحريك أطرافه، وبعدها نُقِل لقسم التنويم، وظل تحت المراقبة لمدة أسبوع؛ حتى استعاد كامل قدراته الذهنية والبدنية بنسبة 99%؛ إذ تخلص من كل الأعراض السابق ذكرها؛ وهذا ما أكدته صور الأشعة، وبعد عدة أيام خرج من المستشفى -ولله الحمد- بعد أن تحسنت حالته الصحية تمامًا.