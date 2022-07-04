جرّب الحساسات لتوفر الكهرباء بمنزلك.. هنا نصائح "لتبقى" و"كفاءة"
دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، إلى تعديل بعض السلوكيات، بالحرص على إطفاء المصابيح التي لا حاجة لها، سواء في المنازل أو الشركات.
كما نبه المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يشرف على الحملة، إلى وجود سلوكيات اجتماعية خاطئة، تسفر عن استهلاك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي يمكن توفيرها.
وقال: "من تلك السلوكيات ترْك لمبات وكشافات الإضاءة في وضع العمل على مدار اليوم، في الغرف التي لا يوجد بها أحد"؛ مشددًا على أهمية تعويد الأطفال في سن مبكرة على إطفاء مصابيح الكهرباء عند عدم الحاجة إليها، خاصة في الغرف التي لا يوجد فيها أحد".
وتوجد خاصية حساسات الحركة للإنارة في بعض الفنادق والشركات، وأثمرت عن ترشيد الاستهلاك في الطاقة؛ بسبب عدم فتح اللمبات التي لا حاجة لها.. فهل فكرت في تصميمها في منزلك حتى تساعد على الإنارة تلقائيًّا دون إغلاقها أو نسيانها تعمل طوال الوقت.