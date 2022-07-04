جرّب الحساسات لتوفر الكهرباء بمنزلك.. هنا نصائح "لتبقى" و"كفاءة"

وقال: "من تلك السلوكيات ترْك لمبات وكشافات الإضاءة في وضع العمل على مدار اليوم، في الغرف التي لا يوجد بها أحد"؛ مشددًا على أهمية تعويد الأطفال في سن مبكرة على إطفاء مصابيح الكهرباء عند عدم الحاجة إليها، خاصة في الغرف التي لا يوجد فيها أحد".