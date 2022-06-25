جرة الذهب و"الشمري" وواقعة "الاستراحة".. صورة تُعيد قصة الـ6 سنوات للواجهة

نفى المواطن عطا الله بن غيث الشمري، صحة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول العثور على جرة مملوءة بالذهب مدفونة بمنزله في تيماء.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر الجرة في عام ٢٠١٦م بعنوان "شاهد.. مواطن يفاجأ بـ"جرة" أثرية أثناء إجراء إصلاحات في استراحته بتيماء"؛ حيث ترددت أنباء عن عثور المواطن أثناء إجراء حفر باستراحته بحي هداج -وسط المحافظة- على "جرة" أثرية كبيرة الحجم يُعتقد أنها تعود إلى عصور متأخرة؛ مما دفعه إلى إبلاغ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة.
وأكد مصدر بالهيئة العامة للسياحة في حينه لـ"سبق"، أن فريقًا باشَرَ موقع "الجرة"، وأنه يجري إعداد تقرير بشأنها لمعرفة تاريخها من قِبَل المختصين.
وقال المواطن الشمري في تصريحات لـ"سبق" إن عددًا من الصحف الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورًا عن الجرة غير صحيحة، وأرفقت صورتي أثناء الخبر السابق، وأظهرت هذه الصور أن بداخل الجرة ما يشبه الذهب؛ مشددًا على أن ذلك غير صحيح، ونوّه بأن فرع الهيئة استلم الجرة منه فيما أكمل هو الإصلاحات المتعلقة باستراحته.
وقال: تم تكريمي في ملتقى آثار المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.