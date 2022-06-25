جرة الذهب و"الشمري" وواقعة "الاستراحة".. صورة تُعيد قصة الـ6 سنوات للواجهة

وقال المواطن الشمري في تصريحات لـ"سبق" إن عددًا من الصحف الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورًا عن الجرة غير صحيحة، وأرفقت صورتي أثناء الخبر السابق، وأظهرت هذه الصور أن بداخل الجرة ما يشبه الذهب؛ مشددًا على أن ذلك غير صحيح، ونوّه بأن فرع الهيئة استلم الجرة منه فيما أكمل هو الإصلاحات المتعلقة باستراحته.