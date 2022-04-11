"جريمة متوسطة جدة" تتفاعل.. مختص يطالب بكاميرات مراقبة بالفصول

طالَبَ المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، بإلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية، تكون تحت إشراف ومتابعة إدارة المدرسة؛ للحد من السلوكيات العنيفة والسلبية والمشاجرات؛ وذلك بعد وفاة طالب إثر مشاجرة بإحدى مدارس جدة.
وأكد "الحمادي" لـ"سبق" مدى أهمية وضع كاميرات المراقبة في الفصول الدراسية لمتابعة سلوكيات الطلاب وردعهم، وقال: نعم لا بد أن تُلزَم المدارس بوضع كاميرات في الفصول الدراسية، ومتابعة الإشراف داخل المدارس، وألا يُترك الطلاب بدون معلم أو مراقب للحد من المشاجرات.
وشدد على دور الأسرة، قائلًا: "هناك دور على الأسرة في توعية أبنائهم حال واجهوا حالات تنمر داخل المدرسة أو عنصرية"؛ مشيرًا إلى أن بعض الأسر -مع الأسف- تشجع وتساعد على العنف وأخذ الحق باليد والتنمر على الآخرين، وهناك دور كبير على المدرسة في التوعية عبر الموجه الطلابي لرصد حالات التنمر وتوعية الطلاب.
وكانت شرطة محافظة جدة، قد باشرت أمس بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان (15 عامًا)، توفي أحدهما.
وتم استكمال الإجراءات الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة الاختصاص، وأظهر فيديو متداول لقطاتٍ من شجارٍ حدَث بين طلاب داخل أحد الفصول الدراسية، وشوهد سقوط طالب مُغمى عليه، وبعدها حاول زملاؤه إسعافه.