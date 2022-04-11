"جريمة متوسطة جدة" تتفاعل.. مختص يطالب بكاميرات مراقبة بالفصول

وشدد على دور الأسرة، قائلًا: "هناك دور على الأسرة في توعية أبنائهم حال واجهوا حالات تنمر داخل المدرسة أو عنصرية"؛ مشيرًا إلى أن بعض الأسر -مع الأسف- تشجع وتساعد على العنف وأخذ الحق باليد والتنمر على الآخرين، وهناك دور كبير على المدرسة في التوعية عبر الموجه الطلابي لرصد حالات التنمر وتوعية الطلاب.