"جريمة متوسطة جدة".. رسالة من "النمر" للآباء: ستدفعون ضريبة هياطهم!

دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، الآباء، إلى أن يعلموا أبناءهم أن أخذ الحق ليس بالذراع وإنما بالقانون.
تفصيلاً، قال "النمر"، عبر حسابه على "تويتر": بين فترةٍ وأخرى نسمع قصة طالبٍ ضرب طالباً وأدّى إلى وفاته!! علّموا أبناءكم أن أخذ الحق ليس بالذراع وإنما بالقانون لأن فيه نظاماً (مدرسة/ ولي أمر/ شرطة/ إدارة تعليم) لأنكم في الآخر أنتم مَن سيدفع ضريبة هياطهم.
كان "الأمن العام"، قد كشف في وقت مبكر، اليوم، أن شرطة جدة باشرت بلاغاً عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان "15 عاماً"، تُوفي أحدهما -رحمه الله-، وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.