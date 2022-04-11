"جريمة متوسطة جدة".. رسالة من "النمر" للآباء: ستدفعون ضريبة هياطهم!

كان "الأمن العام"، قد كشف في وقت مبكر، اليوم، أن شرطة جدة باشرت بلاغاً عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان "15 عاماً"، تُوفي أحدهما -رحمه الله-، وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.