"جزء من النص مفقود".. كم كان عمرك حين سمعت "كل عام وأنتم بخير"؟!

وقال الباحث في الشأن الاجتماعي منصور العساف"لـ"سبق": "كل عام وأنتم بخير؛ هي جملة إعلامية ورسمية تستخدم في التهاني الرسمية في أيام العيدين، ويستخدمها المذيعون في استهلال أو ختام نشرات الأخبار، ولم يبحث أحد متى بدأ انتشارها في المجتمع، ولا أعلم هل أُصّلت أم لا، وشعبياً تم تداولها بشكل كبير، ولكن الأكثر في التداول الشعبي هي جملة: من العائدين.. من الفائزين، يبدو لسهولتها وسرعتها وموسيقيتها على اللسان والأذن".