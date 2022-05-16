"جستن" تستقبل المشاركات في مؤتمرها العشرين "تنمية القدرات البشرية"

أعلنت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" مؤتمرها العشرين بعنوان: "دور المؤسسات التربوية والنفسية في تنمية القدرات البشرية"، الذي سيُعقَد في رحاب جامعة الملك سعود خلال الفترة من 15 إلى 17 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 11 إلى 13 أكتوبر 2022م.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، إلى أن الجمعية بدأت باستقبال المشاركات في المؤتمر في ستة مجالات، هي: "تنمية القدرات البشرية، المعلم وتطويره المهني، التعليم والتعلم، السياسات والقيادة التربوية، علم النفس والتربية الخاصة والممارسات الميدانية". وقد بدأ استقبال المشاركات "على هيئة ملخصات موسعة" بدءًا من 8/ 5/ 2022 حتى 31/ 5/ 2022.
وستُحكَّم الملخصات لاختيار أفضلها لتقديمه خلال فعاليات المؤتمر. كما ستتيح الجمعية نشر البحوث المكتملة للملخصات المقبولة في مجلتَيها المحكّمتين: المجلة السعودية للعلوم التربوية، والمجلة السعودية للعلوم النفسية، وفق طبيعة كل بحث.
وحددت "جستن" آخر موعد لاستقبال البحوث الكاملة في 10/ 11/ 2022، أي بعد عقد المؤتمر بشهر كامل؛ لإتاحة الفرصة للباحثين لمراجعة واستكمال كتابة أبحاثهم، وفق مناقشات المؤتمر على الملخصات المقدمة.
الجدير بالذكر أن المجال الرئيس للمؤتمر "تنمية القدرات البشرية" يشتمل على المحاور الآتية: غرس وتعزيز القيم والتوجه الفكري والانتماء الوطني والمواطنة العالمية، بناء وتطوير المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين ومتطلبات الثورة الصناعية، إتاحة وتوفير مسارات متعددة للتعليم والابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة. ويُعد هذا المجال الموضوع الرئيس للمؤتمر، الذي سيكون التركيز منصبًّا عليه من خلال إتاحة المجال بشكل أوسع للملخصات البحثية التي تتناوله، وكذلك عن طريق مشاركة متحدثين رئيسيين وحلقات نقاش، ستتناول محاوره المختلفة.
في حين تشمل المجالات الخمسة الأخرى موضوعات التربية وعلم النفس المختلفة؛ ليسهم المؤتمر في إتاحة الفرصة للباحثين في تقديم الجديد من أبحاثهم في المجالات التربوية والنفسية؛ إذ يشتمل المجال الثاني "المعلم وتطوره المهني" على محاور: إعداد المعلم وفق المستجدات الوطنية والدولية، والتطوير المهني للمعلم أثناء الخدمة، وتطوير الممارسات التدريسية للمعلمين.
ويضم المجال الثالث "التعليم والتعلم" المحاور الآتية: بناء وتطوير المناهج، المقررات الدراسية وأساليب التعليم والتعلم، تقنية المعلومات والاتصال. ويتضمن المجال الرابع "السياسات والقيادة التربوية" المحاور الآتية: سياسات التعليم ونظمه، استشراف مستقبل التعليم، قيادة التعليم العام والعالي، والتخطيط والإشراف التربوي. ويحتوي المجال الخامس "علم النفس والتربية الخاصة" على المحاور الآتية: القياس والتقويم التربوي وعلم نفس النمو ونظريات التعلم، الإرشاد الطلابي والأكاديمي، والتربية الخاصة وتعلم وتعليم ذوي الإعاقة. فيما يتكون المجال السادس "الممارسات الميدانية" من البحوث الإجرائية والميدانية، والممارسات والتجارب التربوية المتميزة.
وفي ختام تصريحه حث "الشايع" الباحثين على سرعة إرسال مشاركاتهم البحثية في المؤتمر، وبيَّن أن تفاصيل المؤتمر وضوابط تقديم الملخصات والمشاركات يمكن الاطلاع عليها على رابط المؤتمر في موقع الجمعية الشبكي (الإلكتروني):
وفي ختام تصريحه حث "الشايع" الباحثين بسرعة إرسال مشاركاتهم البحثية في المؤتمر، وبين أن تفاصيل المؤتمر وضوابط تقديم الملخصات والمشاركات يمكن الاطلاع عليها على رابط المؤتمر في موقع الجمعية الشبكي (الإلكتروني): gesten.ksu.edu.sa/ar/gesten20، كما يمكن التواصل مع المؤتمر عبر البريد الشبكي (الإلكتروني): gestenconf@gmail.com أو تويتر: @gestensa، أو هاتف + واتس أب: 966114674463+ .