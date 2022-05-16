"جستن" تستقبل المشاركات في مؤتمرها العشرين "تنمية القدرات البشرية"

وفي ختام تصريحه حث "الشايع" الباحثين على سرعة إرسال مشاركاتهم البحثية في المؤتمر، وبيَّن أن تفاصيل المؤتمر وضوابط تقديم الملخصات والمشاركات يمكن الاطلاع عليها على رابط المؤتمر في موقع الجمعية الشبكي (الإلكتروني):

وفي ختام تصريحه حث "الشايع" الباحثين بسرعة إرسال مشاركاتهم البحثية في المؤتمر، وبين أن تفاصيل المؤتمر وضوابط تقديم الملخصات والمشاركات يمكن الاطلاع عليها على رابط المؤتمر في موقع الجمعية الشبكي (الإلكتروني): gesten.ksu.edu.sa/ar/gesten20، كما يمكن التواصل مع المؤتمر عبر البريد الشبكي (الإلكتروني): gestenconf@gmail.com أو تويتر: @gestensa، أو هاتف + واتس أب: 966114674463+ .