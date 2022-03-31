"جستن" تطلق مؤتمرها العشرين في "تنمية القدرات البشرية" أكتوبر المقبل

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، إلى أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لتاريخ مؤتمرات الجمعية العريق، كما أنه يتواكب مع متطلبات المرحلة، حيث اختير له عنوان يتوافق مع برنامج "تطوير القدرات البشرية"، والذي يعد من البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وأكد "الشايع" على تطلع الجمعية ليكون هذا المؤتمر رافدًا علميًا يساعد في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج الحيوي.