"جستن" تطلق مؤتمرها العشرين في "تنمية القدرات البشرية" أكتوبر المقبل

تستعد الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" لإطلاق المؤتمر العشرين للجمعية بعنوان: "دور المؤسسات التربوية والنفسية في تنمية القدرات البشرية"، والذي يعقد في جامعة الملك سعود خلال الفترة بين 11 و12 أكتوبر 2022م.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، إلى أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لتاريخ مؤتمرات الجمعية العريق، كما أنه يتواكب مع متطلبات المرحلة، حيث اختير له عنوان يتوافق مع برنامج "تطوير القدرات البشرية"، والذي يعد من البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وأكد "الشايع" على تطلع الجمعية ليكون هذا المؤتمر رافدًا علميًا يساعد في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج الحيوي.
وفتحت "جستن" باب استقبال المشاركات في المؤتمر في ستة مجالات هي: "تنمية القدرات البشرية، المعلم وتطويره المهني، التعليم والتعلم، السياسات والقيادة التربوية، علم النفس والتربية الخاصة، والممارسات الميدانية"، حيث يبدأ استقبال المشاركات "الملخصات" اعتباراً من 8/ 5/ 2022 وحتى 31/ 5/ 2022، فيما سيكون آخر موعد لإرسال البحوث الكاملة إلى المجلة السعودية للعلوم التربوية والمجلة السعودية للعلوم النفسية في 10/ 11/ 2022م.