"جسد طبيعة المنطقة".. إشادة واسعة بنتائج مؤتمر" طب نمط الحياة" بحائل

قدّم عدد من المشاركين في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 شكرهم وتقديرهم لصحة حائل على تنظيم المؤتمر وأثنوا على تحقيق هدف المؤتمر الذي من أجله عُقِد.
وأكد الدكتور خالد العبد الكريم وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية أن هذا المؤتمر جسد طبيعة المنطقة ونمط الحياة على أكمل وجه من ناحية النشاط الحركي والأكل الصحي وجميع السلوك الصحي للناس.
ونوه عبدالله العتيبي الوكيل المساعد للتواصل بوزارة الصحة بكرم الضيافة ولطافة وحفاوة الاستقبال. وأثنى على جهود مدير صحة حائل الدكتور فرحان الشمري وفريق العمل المصاحب.
واختتم بـ: "مبادرتكم جميلة، تميزتم وأبدعتم بتنظيم المؤتمر والفعاليات المصاحبة وكنتم خير مثال لنموذج نمط الحياة، تشرفت بكم جميعاً".
وقالت الدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى: "أهنئ صحة حائل على نجاح المؤتمر الذي يعكس مستوى التقدم في تطوير التعليم الطبي وثقافة وصحة المجتمع، وأشكر مديرها على دقة وروعة الإعداد والتنظيم".
وقالت أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب والصرع عند الأطفال بجامعة القصيم الدكتورة نورة سليمان الصقيه، نشكر القائمين على إنجاح هذا المؤتمر من منظمين و متحدثين بالإضافة إلى المشاركين في الفعاليات المصاحبة.
وأضافت: "استمتعنا بمحتوى علمي وثقافي واجتماعي أكثر من رائع.. عشنا في الأيام الماضية تجربة فريدة من نوعها وتشرفت بحضور مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 ولقاء نخبة من الزملاء والزميلات الأفاضل".
وقالت أخصائية علاج طبيعي فاطمة القويعي:" الحمدالله في نهاية المؤتمر نشكر جميع القائمين على هذا البرنامج القيم، والفائدة كانت على جميع الأصعدة الاجتماعية والعلمية والعملية، شكراً لإتاحة الفرصة لمشاركتي في المؤتمر".
وقالت الدكتور إسراء إمام:" لا يشكر الله من لا يشكر الناس.. شكراً بحجم السماء على أجمل ٥ أيام في حائل شكراً على المؤتمر بجميع أنشطته وفعالياته وبرامجه.. تكاملت الجهود بين جميع الجهات.. بارك الله في علمكم وعملكم وبالتوفيق".
وقالت الدكتورة حصة الحسيني مدير برنامج النظام الغذائي والنشاط البدني في الإستراتيجية الوطنية للغذاء الصحي والنشاط البدني ومستشار المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة: "حضرنا الكثير من المؤتمرات إلا أن مؤتمر حائل لطب نمط الحياة حقق كل النجاحات بجهود جبارة من قبل فريق عمل قوي يعمل وكأنه أسرة واحدة وتخطى كافة التحديات حتى فاق الوصف من جميع النواحي والتجهيزات اليومية والمواد العلمية والتجارب العملية التي تم انتقاؤها بعناية. هنيئاً للوطن".
وقال الدكتور خالد بن حمد الجابر استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي:" على كثرة المؤتمرات العلمية التي حضرتها، إلا أن مؤتمر حائل لطب نمط الحياة شيء مختلف".