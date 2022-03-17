"جسد طبيعة المنطقة".. إشادة واسعة بنتائج مؤتمر" طب نمط الحياة" بحائل

وقالت الدكتورة حصة الحسيني مدير برنامج النظام الغذائي والنشاط البدني في الإستراتيجية الوطنية للغذاء الصحي والنشاط البدني ومستشار المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة: "حضرنا الكثير من المؤتمرات إلا أن مؤتمر حائل لطب نمط الحياة حقق كل النجاحات بجهود جبارة من قبل فريق عمل قوي يعمل وكأنه أسرة واحدة وتخطى كافة التحديات حتى فاق الوصف من جميع النواحي والتجهيزات اليومية والمواد العلمية والتجارب العملية التي تم انتقاؤها بعناية. هنيئاً للوطن".