جسر الملك فهد: ‏الجرعة الثالثة شرط لمغادرة السعوديين إلى البحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأربعاء، الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين السعوديين ومرافقيهم من المملكة إلى البحرين.
وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن الإجراءات المعتمدة للبالغين هي تلقي 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لمن لم يمضِ أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.
وأضافت: للأشخاص أقل من 16 عامًا تلقي جرعتين من لقاح كورونا، ولمن أقل من 12 عامًا، تأمين ضد كورونا بغض النظر عن حالة التحصين.
أما للعمالة المنزلية، فيشترط أن تكون حالته محصن عبر تطبيق توكلنا، بالإضافة لمرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات)، وأشارت إلى أن جواز السفر هو وثيقة السفر المعتمدة، ويجب ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر.