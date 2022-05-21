جُلبت شتلتها من مصر "أقدم شجرة مانجو" بجازان تواصل إنتاجها منذ 50 عاماً

وتقف الشجرة التي زُرعت في نوفمبر 1972م، ويصل طولها لنحو 30 مترًا، شاهدًا على جهود مركز الأبحاث الزراعية التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان في تقديم محاصيل زراعية ذات مردود اقتصادي عالٍ، حيث أسهم المركز في إدخال 20 صنفًا من المانجو بين عامي 1982 / 1984م، من فلوريدا والهند ومصر وأستراليا، وخضعت تلك الأصناف للدراسة خلال سنوات البحث، وأثبتت الدراسات حينها أن منطقة جازان ملائمة بيئيًا لزراعة المانجو.