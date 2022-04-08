"جلت قوس" فكرة فريدة تحاكي تاريخ العلا.. و"الخمعلي" يطمح للمنافسة عالميًّا

"جلت قوس" فكرة فريدة تحاكي تاريخ العلا.. و"الخمعلي" يطمح للمنافسة عالميًّا
من صناعة الأدوية حتى صحة وسلامة الأغذية.. هذا ما يقوم به ابن العلا مؤنس عزيز الخمعلي، الذي يعمل مراقب جودة الغذاء. والخمعلي هو صاحب مطعم وكافيه "جلت قوس"، الذي نستشف من اسمه تاريخ العلا وآثارها الفريدة.
حصل الخمعلي على دبلوم فني صيدلة، ودبلوم فنون الطهي من معهد فيراندي بباريس، وقبل أن يبدأ مشروعه حصل على العديد من الدورات لريادة الأعمال مقدمة من pwc وفايبز العلا بالشراكة مع أسترولاب
ويقول الخمعلي لـ"سبق": "السوق السعودية الآن فرصة كبيرة للشباب بوجود جهات كثيرة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
ويؤكد رائد الأعمال وابن العلا أن أكثر الداعمين له كانت الهيئة الملكية بالعلا؛ إذ إن لها دورًا كبيرًا بالدعم اللوجستي لرواد الأعمال المبتدئين بتوفير دورات تدريبية على مستوى عالٍ.
ويطمح ابن العلا إلى منافسة مطابخ العالم بمطبخ بهوية سعودية، ويكون له حضور في المناسبات العالمية داخل وخارج السعودية.. مشيرًا إلى أنه خلال هذا الموسم تم التعاقد مع أكثر من 12 شركة لتقديم خدمة الضيافة بمبلغ تجاوز مليون ومئتَي ألف ريال.
وحول فكرة مشروعه قال الخمعلي: "تعالوا ننطلق برحلة عبر الزمن إلى ما قبل الميلاد بـ2000 عام لزيارة مملكة لحيان؛ لنلتقي الملك جلت قوس، ونحتسي القهوة معه، ونتذوق المائدة التي يقدمها لنا أثناء زيارتنا له. وهذا منتجي باختصار هو أول مطعم وخدمة للكايترنج بهوية العلا من اسم ومنتج".
ويضيف الخمعلي: "تم اكتشاف مدابغ في واحة العلا للعنب والتمر والتين والخوخ، تعود لمملكة لحيان، وهي أطباقنا الرئيسية التي نقدمها.. وما زالت هذه الأشجار تنمو في واحة العلا إلى يومنا هذا".
وتابع: "عند زيارتك لنا نأخذك إلى ما قبل الميلاد إلى الملك جلت قوس".
وكشف الخمعلي عن عدم وجود أماكن دائمة لتقديم الإفطار للعائلة والزائر في مكان مفتوح بوسط البلد، وكذلك تكثر في العلا الاجتماعات والاحتفالات، ولا يوجد تقديم لمنتج "الكايترنج".
وأشار إلى أن الحل يتمثل في إنشاء مطبخ يقوم بتقديم وجبات الإفطار من منتجات العلا وكذلك الكايترنج؛ إذ يتم تقديم قائمة طعام تحاكي إرثنا القديم، وأن يكون الموقع وسط المدينة. ويستهدف السعر الفئة المتوسطة، وأن يجمع بين العائلة والفرد.
واستعرض الخمعلي الإنجازات التي تحققت خلال الموسم، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 5600 وجبة كاترينج خلال الموسم، بمبيعات تجاوزت مليون ومئتَي ألف. والخدمات الأخرى المتنوعة وصلت إلى مليون وأربعمئة ألف.
وأضاف بأنه تم اختيار وتدريب موظفين من العلا للمشاركة في التوطين تحقيقًا لرؤية 2030، واستقطاب الخبرات.
ويطمح الخمعلي لافتتاح 3 فروع خلال 5 سنوات داخل وخارج العلا؛ لذا يهدف للبحث عن مستثمر للمشاركة في الرحلة، وأولى المحطات في موسم العلا القادم بحي الجديدة.