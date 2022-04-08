"جلت قوس" فكرة فريدة تحاكي تاريخ العلا.. و"الخمعلي" يطمح للمنافسة عالميًّا

ويطمح ابن العلا إلى منافسة مطابخ العالم بمطبخ بهوية سعودية، ويكون له حضور في المناسبات العالمية داخل وخارج السعودية.. مشيرًا إلى أنه خلال هذا الموسم تم التعاقد مع أكثر من 12 شركة لتقديم خدمة الضيافة بمبلغ تجاوز مليون ومئتَي ألف ريال.