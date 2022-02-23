"جمعية الاستشارات" تطلق جائزة "الفكرة التسويقية" وتخصص النسخة الأولى لأعمال "يوم التأسيس"

أطلقت جمعية الاستشارات التسويقية، بالشراكة مع "علاقات" للعلاقات العامة والاتصال، جائزة "الفكرة التسويقية" كمبادرة مجتمعية تُعنى بتكريم أصحاب الأفكار التسويقية من المبدعين والمبدعات العاملين في كل القطاعات.

وخُصصت النسخة الأولى من الجائزة لتكريم أصحاب أفكار الأعمال المرئية المُحتفية بـ"يوم التأسيس"، المصادف للثاني والعشرين من فبراير كل عام.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية ممدوح الشمري، أن رسالة الجائزة تنطلق من الإيمان بأن وراء كل عمل إبداعي متميز فكرةً، وتكريم صاحب الفكرة هو تكريم لأصل المنتج؛ مضيفًا أن تخصيص الجائزة في نسختها الأولى لأعمال "يوم التأسيس"؛ يأتي احتفاءً بالأمر الملكي الصادر عن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس؛ وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/ 1727م.

وأشار "الشمري" إلى أن الجائزة تستهدف الأفراد من المبدعين والمبدعات في كل الأعمال التسويقية والإعلانية والإعلامية المحتفية بـ"يوم التأسيس" من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي.

وأوضح أن لجنة تحكيم الجائزة مكونة من أعضاء جمعية الاستشارات التسويقية؛ وهي جمعية غير ربحية تسعى لتمكين فئات المجتمع من الاستفادة من أدوات التسويق من خلال المبادرات النوعية المتميزة، والمستشارين المتخصصين.

وبيّن عماد القرشي العضو المنتدب لـ"علاقات" للعلاقات العامة والاتصال، أن الجائزة تقوم على فئة واحدة، وهي "الأعمال الإعلانية المبتكرة"، وهي تهدف إلى تعزيز الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم.

ولضمان مبدأ الحوكمة في اختيار الأعمال الفائزة، سيتم رصد كل الأعمال المقدمة في يوم التأسيس المنشورة في الحسابات الرسمية للقطاعات على منصات التواصل الاجتماعي، من قِبَل لجنة الجائزة، مع إمكانية ترشيح المفضلة لدى الجمهور عبر هاشتاق #جائزة_الفكرة_التسويقية.