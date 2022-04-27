جمعية السرطان الخيرية ترصد مصابة انقطعت عن العلاج بسبب زوجها

وتابعت: على الفور باشرت الجمعية حالتها ووفرت السكن المناسب لها ولأطفالها الأربعة، وتكفلت بنقلها من السكن للمستشفى، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية، وتخصيص جلسات دعم نفسي مكثفة لها، مما أسهم في انتظامها في خطتها العلاجية.