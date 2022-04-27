جمعية السرطان الخيرية ترصد مصابة انقطعت عن العلاج بسبب زوجها

قالت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، إنها نجحت في احتواء سيدة مصابة بالسرطان، انقطعت بسبب ظروفها الأسرية عن مواصلة العلاج، حيث تكفلت بحالتها ودعمها نفسياً لتواصل العلاج.
وأوضحت الجمعية، أنها رصدت من خلال مكاتبها في المستشفيات ومراكز الأورام حالة سيدة مصابة بسرطان الرحم تبلغ من العمر 34 عاماً، انقطعت عن حضور جلساتها العلاجية.
وأضافت: بعد التواصل معها تبين أنها تعاني من ظروف أسرية متمثلة في إدمان زوجها وتعنيفه لها ورفضه إيصالها للمستشفى.
وتابعت: على الفور باشرت الجمعية حالتها ووفرت السكن المناسب لها ولأطفالها الأربعة، وتكفلت بنقلها من السكن للمستشفى، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية، وتخصيص جلسات دعم نفسي مكثفة لها، مما أسهم في انتظامها في خطتها العلاجية.
يأتي ذلك تأكيداً على أهداف وبرامج الجمعية الرامية لدعم ومساندة مرضى السرطان والتخفيف عنهم، حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية خلال الأربع سنوات الماضية (7,215) مستفيداً.
يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم خدمات السكن والإركاب والنقل والمساعدات المالية والرواتب الشهرية والأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين، بالإضافة إلى التوعية والكشف المبكر.
كما أطلقت الجمعية مطلع شهر رمضان متجرها الإلكتروني ليسهل على المحسنين والمتبرعين إيصال دعمهم من خلال الرابط التالي: http://store.saudicancer.sa/