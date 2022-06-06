"جمعية القريات" توضح تفاصيل "فيديو" طرد مواطنة من سكنها

وتابعت: "ولما تقدم جيرانها بشكوى رسمية ضدها للجهات النظامية المختصة، فضلاً عن حاجة الجمعية للمبنى لتوجيهه في نشاط أكبر؛ لتعم فائدته على أكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، تم التواصل معها مرات عدة من قِبل القسم المختص بذلك؛ لتوفير مسكن بديل مناسب لها (شقة انتفاع الجمعية من وزارة الإسكان على أن تتحمل الجمعية مقابل انتفاعها)، لكنها رفضت ذلك قطعيًّا".