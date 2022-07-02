جمعية "سمح" تنقذ خمسينية من "العمى" في أقل من 24 ساعة

وقال رئيس مجلس الإدارة د.نايف الشراري: إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف حالات نادرة وتتدخل جمعية "سمح" للخدمات الطبية في إنقاذ حياة الكثيرين، بعد توفيق الله، ثم بجهود أطبائنا الاستشاريين الزائرين المتطوعين في خدمة أهالي طبرجل بشكل خاص وأهالي المناطق الطرفية بمنطقة الجوف بشكل عام.