جمعية مراكز أحياء مكة تفعّل برنامج "بيوت الحرم"

فعلت جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام، اليوم الأحد، برنامج "بيوت الحرم"، أحد برامج مبادرة "مكة كلها حرم".
ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بمساحة الحرم والصلاة في جميع أرجائه بـ 100 ألف صلاة.
وقال مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ومشروع تعظيم البلد الحرام د. طلال بن مبارك اللهيبي: إن برنامج "بيوت الحرم" يهدف إلى إشراك المجتمع المكي في التواصل ونقل صورة مشرقة عن بلاد الحرمين واحتفائها بوفود الرحمن.
وأضاف أن البرنامج يرتقي بالحركة السلوكية، وينقل أهم المعارف المكية لضيوف الرحمن، ومعرفة حدود الحرم واتساعه.
ونوه الدكتور طلال اللهيبي، إلى أثر تلك المعارف على الحاج والتي تنعكس على المكان وطهره واحترامه وأمنه، بالإضافة إلى استثماره حركته كلما تحرك في الحرم وهو يعلم أنه جميعًا محلّ غنم، وأن مضاعفة الصلاة ليست مقتصرة على المسجد الحرام فقط.
وقال: إن أحد أهم أهداف برنامج "بيوت الحرم" والذي تستضيف من خلاله الأسر المكية ضيوف الرحمن في بيوتهم؛ يتأكد في توسيع دائرة المشاركة في خدمة الحجيج، وتعزيز قيم الاحتفاء بضيوف الرحمن في نفوس أفراد الأسرة، وغرسها في الأطفال.
وأكد أن البرنامج يحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030 من خلال تسخير كل الإمكانات لضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم، وتعميق تجربتهم في مكة المكرمة.