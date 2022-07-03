جمعية مراكز أحياء مكة تفعّل برنامج "بيوت الحرم"

ونوه الدكتور طلال اللهيبي، إلى أثر تلك المعارف على الحاج والتي تنعكس على المكان وطهره واحترامه وأمنه، بالإضافة إلى استثماره حركته كلما تحرك في الحرم وهو يعلم أنه جميعًا محلّ غنم، وأن مضاعفة الصلاة ليست مقتصرة على المسجد الحرام فقط.