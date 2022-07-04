جمعية مكافحة السرطان تطلق مبادرة "حياة" لدعم المرضى نفسياً

وتفصيلًا، أوضحت الجمعية أن المبادرة تأتي من منطلق القيم التي أسست عليها ومنها تخفيف أثر مرض السرطان على المريض وأسرته والمجتمع بتقديم الخدمات له مادياً ومعنوياً لاستكمال رحلته العلاجية، وتفعيلاً لخطتها الاستراتيجية لعام 2022م.