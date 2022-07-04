جمعية مكافحة السرطان تطلق مبادرة "حياة" لدعم المرضى نفسياً

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مبادرة حياة التي تهدف لدعم المرضى نفسيًا بتخفيف حدة أثر المرض عبر زياراتهم وتقديم جلسات الدعم النفسي والبرامج الترفيهية.
وتفصيلًا، أوضحت الجمعية أن المبادرة تأتي من منطلق القيم التي أسست عليها ومنها تخفيف أثر مرض السرطان على المريض وأسرته والمجتمع بتقديم الخدمات له مادياً ومعنوياً لاستكمال رحلته العلاجية، وتفعيلاً لخطتها الاستراتيجية لعام 2022م.
وتقدم الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الخدمات الاجتماعية، من النقل، الإسكان، المساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة في دعم مرضى السرطان عن طريق التبرع لإحدى المبادرات الموجودة في المتجر الإلكتروني عبر الرابط التالي http://store.saudicancer.sa.