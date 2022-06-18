جمعيتا بناء والسرطان السعودية توقّعان اتفاقية لخدمة المرضى المصابين

وتضمنت الاتفاقية تنسيق المجهودات بين الطرفين في تقديم خدمات ومبادرات لمستفيدي بناء، كما تضمنت تبادل المعلومات لحالات المستفيدين من المصابين بمرض السرطان بما يتناسب مع كل حالة، وتقديم المعرفة في خدمات البحث الاجتماعي بهدف التكامل مع جمعية السرطان، ونصت الاتفاقية على المشاركة في تفعيل اللقاءات والبرامج لمستفيدي بناء بهدف رفع مستوى الوعي بالأورام ومسبباتها والوقاية منها وتنفيذ مبادرات خاصة بالطرفين أو أحد الأطراف.