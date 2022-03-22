جمهورية القمر تدين الهجمات الحوثية على منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة
أعربت جمهورية القمر المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثية الإرهابية من خلال استهداف منشآت اقتصادية ومدنية، من بينها محطة تحلية المياه بالشقيق، ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، وجدة، وينبع، بطائرات مفخخة.
وقالت خارجية جمهورية القمر المتحدة، في بيانها، إن الهجمات الإرهابية المستمرة لجماعة الحوثي تعكس تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي واستخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية وتعد تصعيدًا خطيرًا ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونددت بهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة ويهدد إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وجددت جمهورية القمر المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ووقوفها معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.