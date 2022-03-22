جمهورية القمر تدين الهجمات الحوثية على منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة

وقالت خارجية جمهورية القمر المتحدة، في بيانها، إن الهجمات الإرهابية المستمرة لجماعة الحوثي تعكس تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي واستخفافًا بجميع القوانين والأعراف الدولية وتعد تصعيدًا خطيرًا ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.