جمهورية تشاد تدعم طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أعلن أمين الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج عمر بن داوود دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في تصريح إلى وسائل الإعلام اليوم أن قرار دعم بلاده اتُّخذ بعد دراسة ملف طلب المملكة، الذي ورد من سفارة المملكة في جمهورية تشاد إلى الجهة المختصة.

وكان الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، قد استقبل المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لفخامته، ولحكومة وشعب تشاد الصديق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

من جهته، عبَّر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين البلدين، ولقناعة جمهورية تشاد بقدرة المملكة على استضافة هذا الحدث الدولي المهم.