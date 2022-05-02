جموع المصلين تؤدي صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة

وأمّ المصلين الشيخ سليمان الربعي, كما أدى الصلاة معه الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين.