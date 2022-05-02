جموع المصلين تؤدي صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة

أديت صباح اليوم صلاة عيد الفطر في عموم مناطق المملكة؛ حيث توافد المصلون إلى الجوامع والمساجد التي هُيئت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.
الرياض
ففي منطقة الرياض أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر؛ وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأَمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالحمد لله والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ داعيًا إلى تقوى الله والعمل بالمعروف؛ مبينًا مآثر يوم العيد وفرحة المسلمين به في التآلف والمودة والمحبة.
وأشار إلى نِعَم الله التي لا تُعد ولا تحصى؛ ومنها نعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا وما مر على المسلمين من عناء بسبب جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى جهود الدولة حفظها الله. واختتم خطبته بأن يحفظ الله لهذا الوطن قيادته الرشيدة، ويُديم علينا نعمه وبركاته وعلى سائر بلاد المسلمين.
وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
كما أدى الصلاة مع أمير الرياض عدد من الأمراء وسفراء الدول الشقيقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
القصيم
وفي منطقة القصيم أدى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين، صلاة عيد الفطر في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة.
وأمّ المصلين الشيخ سليمان الربعي, كما أدى الصلاة معه الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين.
منطقة الباحة
وتقدم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المصلين في صلاة عيد الفطر؛ حيث أمّ المصلين مدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس, كما أديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز المنطقة.
منطقة جازان
وأدى جموع المصلين بمنطقة جازان صلاة عيد الفطر في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، يتقدمهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وأمَّ المصلين رئيس محكمة الاستئناف سابقًا الشيخ علي بن شيبان العامري، وقد أقيمت صلاة عيد الفطر في كافة محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.
الحدود الشمالية
وتقدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الرئيس بحي المحمدية في مدينة عرعر؛ حيث أمّ المصلين الشيخ الدكتور محمد أبا الخيل.
منطقة تبوك
وفي منطقة تبوك أدى المصلون صلاة عيد الفطر يتقدمهم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، في مصلى العيدين بمدينة تبوك، وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك علي الحربي.
منطقة حائل
وفي منطقة حائل تقدم جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير المنطقة، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.ط، وأم المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بحائل الشيخ صلاح العريفي، كما أقيمت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة حائل.
منطقة الجوف
وأدى جموع المصلين بمنطقة الجوف صلاة عيد الفطر وفي مقدمتهم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، وقد أم المصلين الشيخ الدكتور بدر بن محمد المعيقل، كما أديت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات ومراكز المنطقة.
منطقة عسير
وفي منطقة عسير أدى جموع المصلين صلاة عيد الفطر في جامع صبح بللحمر شمال مدينة أبها؛ حيث تقدمهم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير،
وأمّ المصلين خطيب جامع صبح بللحمر ظافر بن علي آل مسبل، كما أدى المسلمون صلاة عيد الفطر في محافظات ومراكز منطقة عسير.
منطقة نجران
وتقدم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران جموع المصلين لصلاة عيد الفطر وذلك في مصلى العيد بمدينة نجران، كما أم المصلين فضيله رئيس المحكمة العامة بمنطقة نجران الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب.