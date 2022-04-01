جموع المصلين يؤدون آخر جمعة من شعبان في المسجد النبوي

وشهد المسجد توافد المصلين منذ وقت مبكر وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته والسطوح بالمصلين وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والسكينة والطمأنينة وتشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك وأن يعينهم على قيامه وصيامه وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.