جموع المصلين يؤدون أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الحرام

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته وبدرومه بالمصلين .