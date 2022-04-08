جموع المصلين يؤدون أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الحرام

أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية.
ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته وبدرومه بالمصلين .
وتقوم الرئاسة بتوفير المصاحف بلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة وتوفير العربات الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى عمليات التعقيم وخدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد الحرام.