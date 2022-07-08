جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر

وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات، انسيابية ومرونة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إمكانات وترتيبات متميزة، لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.