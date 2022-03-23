جناح "باعشن" يجذب زوّار معرض خدمات الحج في "جدة سوبر دوم"

جدير بالذكر أن شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه تعد من الشركات السعودية الرائدة في صناعة وتعبئة الشاهي منذ أكثر من 100 عام في المملكة، وحصلت على الكثير من شهادات الجودة التي تتميز بها علاماتها التجارية المختلفة.