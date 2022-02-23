جناح "لازوردي" يُبهر زوار معرض "نبيو 2022" بأناقة تصاميمه وفخامة مجوهراته

شاركت "لازوردي للمجوهرات"، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في المملكة والشرق الأوسط؛ في معرض «نبيو 2022» للذهب والمجوهرات الذي أقيم في الفترة ما بين 19 - 21 فبراير 2022م، بمشاركة نحو 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في تصميم وصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي والعالمي.

وقد استهدف المعرض الذي أقيم للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية تحت رعاية مجلس الوزراء، تطوير قطاع الذهب وزيادة جودة وتنافسية منتجاته، وتعزيز الجهود الحكومية لتوطين صناعة المشغولات الذهبية وزيادة صادراتها للأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع المهم.

وكان جناح "لازوردي للمجوهرات" من أهم الأجنحة التي شاركت في المعرض، حيث عكست فيه الشركة إرثها العريق وتاريخها الحافل في تصميم وصياغة أروع القطع والمشغولات الذهبية، وحرصت لازوردي على إبراز مكانتها الفريدة بكونها المصمّم والمصنّع والموزّع الأكبر للذهب واﻟﻤﺠوهرات في الشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم؛ من خلال عرض أفخم المجوهرات التي تم تصميمها بأرفع مقاييس الدقة والحِرفية العالية على يد مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين لتلبي طموحات المرأة وتناسب مختلف الأذواق.

وتضمن جناح "لازوردي" أحدث مجموعات عام 2022 من المجوهرات والألماس، ومجموعة من المشغولات الذهبية العصرية لعلامتي "مس إل" و"لازوردي إنستايل" من الذهب عيارَي 18 و21 قيراط، علاوةً على تشكيلة متنوعة من مجموعات الزفاف وكذلك مجموعات وهدايا فريدة من الألماس والتي تميزت جميعها بتصاميمها الفريدة، التي تليق بالمرأة المصرية والعربية، وتعزز حضورها المجتمعي، بمجوهرات أنيقة عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة العالمية، ولمسة لازوردي الرائعة المفعمة بالرقي والجمال.

وأشار سليم شدياق الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي للمجوهرات"، إلى أن منتجات "لازوردي" تلقى رواجًا كبيرًا في السوق المصري الذي دخلته قبل أكثر من 20 عامًا، كشركة رائدة لدعم جهود الحكومة المصرية في مبادراتها لدعم صناعة الذهب، وزيادة فرص التصدير من خلال رفع كفاءة التصميمات وتطوير الإنتاج، لضمان رفع جودة المنتجات في تلك الصناعة الهامة، وقد حققت "لازوردي" خلال تلك الفترة حضورًا فاعلاً، وتمكنت من الاستحواذ على حصة رائعة من السوق المصري، سواءً على مستوى مبيعات الجملة، أو المبيعات في متاجر التجزئة، أو مبيعات التجارة الالكترونية من خلال المنصات الرقمية المتطورة، مما دفع الشركة لتوسيع عملياتها في مصر حتى وصلت إلى 3 مصانع، و 10 مكاتب جملة، و30 موقعًا للبيع بالتجزئة، مع أكثر من 1400 موظف.

وأضاف شدياق: تسعى "لازوردي" لدعم أعمالها في جمهورية مصر العربية بشكل أكبر، وتأكيد تواجدها القوي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة، وتوسيع نطاق أعمال علاماتها التجارية العصرية من خلال المزيد من الاستثمار في أنشطة التسويق وتنويع المنتجات.