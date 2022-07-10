عقب لقائه مفتي مصر .."آل الشيخ": توافق في الرؤى السعودية والمصرية لمواجهة الإساءة إلى الإسلام

وبيّن "آل الشيخ" أن التطور التكنولوجي الذي شهدته جميع مناسك ومشاعر الحج هذا العام، لمواكبة جميع الأسباب التي تعين على تقديم الخدمة الأفضل للقادمين لهذه الأراضي المقدسة ، مؤكدًا أن التقنية الحديثة الآن في تطور سريع وملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة والتي لم يسبق لها مثيل في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي يوجّه دائمًا بأخذ التطور النافع للأمة أجمع ولسمو ولي العهد محمد بن سلمان والذي نعده في السعودية هبة الله لهذا البلد العظيم التي تعد قبلة المسلمين، حيث خطا خطوات جبارة لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين ويقوم بكل ما يمكن للوصول بالمملكة والعالم الإسلامي إلى أفضل الأماكن التي ينبغي أن تصل إليها الأمة.