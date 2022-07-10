عقب لقائه مفتي مصر .."آل الشيخ": توافق في الرؤى السعودية والمصرية لمواجهة الإساءة إلى الإسلام
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ لهما بصمات كبيرة من خلال الخدمات التي تم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام بجميع المشاعر والمناسك لحجاج بيت الله الحرام منذ دخول الحاج إلى المطارات وأخذ التأشيرات وحتى الانتهاء من المناسك وهو يتمتع بكل سبل الراحة والصحة والأمن وما قدمته المملكة بهذه القدرة الكبيرة على استيعاب الحجاج وتهيئة الظروف المناسبة لتأدية المناسك وهو في أحسن حال.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمعه بمفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، مساء اليوم الأحد الأول من أيام التشريق بمقر الوزارة في مشعر منى على هامش زيارته الحالية لتأدية مناسك الحج.
وبيّن "آل الشيخ" أن التطور التكنولوجي الذي شهدته جميع مناسك ومشاعر الحج هذا العام، لمواكبة جميع الأسباب التي تعين على تقديم الخدمة الأفضل للقادمين لهذه الأراضي المقدسة ، مؤكدًا أن التقنية الحديثة الآن في تطور سريع وملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة والتي لم يسبق لها مثيل في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي يوجّه دائمًا بأخذ التطور النافع للأمة أجمع ولسمو ولي العهد محمد بن سلمان والذي نعده في السعودية هبة الله لهذا البلد العظيم التي تعد قبلة المسلمين، حيث خطا خطوات جبارة لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين ويقوم بكل ما يمكن للوصول بالمملكة والعالم الإسلامي إلى أفضل الأماكن التي ينبغي أن تصل إليها الأمة.
وتابع "آل الشيخ" أن ولي العهد يأخذ بكل جديد ويطور ويسعى إلى خدمة الإنسانية والمسلمين من خلال العناية الكبيرة التي يوليها لأطهر بقعة على الأرض مكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعمل ليل نهار لخدمة المملكة العربية السعودية، وأيضًا السعي إلى خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال أعمال كبيرة بالمشاعر المقدسة.
وأشار إلى أن الوزارة مواكبة للتطور التكنولوجي ومن أمثلة ذلك "الروبوت" الذي يسعى بين الناس في الأماكن التي يتكاثر فيها الحجاج ومن خلاله يتحدث الحاج بالصوت والصورة مع المفتي والذين يبلغ عددهم بوزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 480 مفتيًا منهم 177 مفتيًا بالكبائن التي توجد بالمشاعر متواصلين مباشرة "بالروبوت" والهاتف اليدوي والرد الفوري على جميع الاستفسارات.
وأوضح "آل الشيخ" أن الوزارة قامت بتطوير منظومة فلترة الهواء بالمساجد، ففي مسجد نمرة الذي يستوعب 150 ألف حاج في خلال الساعة الواحدة يتم فلترة الهواء مرتين ويأتي بهواء جديد مع منظومة التكييف التي عمت المسجد وكذلك مسجد الخيف الذي تدخله الآن ولا تجد أي روائح ومسجد المشعر الحرام كله وسائل حديثة، ولا شك أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وعمل دؤوب من ولي العهد.
وتابع : أن الوزارة تقوم بنشر الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة العربية السعودية لعلماء مصر، وما يكنه أيضًا العلماء المصريون من احترام لعلماء المملكة.
وجدد "آل الشيخ " في ختام تصريحاته على أن وزارة الشؤون الإسلامية تتعاون مع دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمصر الغالية والجميع متفق على تحديد المسار الذي تم اختطافه في فترة من الزمن من خلال تسييس الدين ونعمل وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية.